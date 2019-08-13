Нижний Новгород, , 05:43 — REGNUM

Арбитражный суд Нижегородской области назначил дату слушаний по банкротному иску Центробанка России к лишившемуся лицензии АО Коммерческий банк «Ассоциация». Заседание пройдёт 19 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В качестве конкурсного управляющего банку прочат госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов», которая к дате суда должна предоставить «мотивированное заключение о соответствии арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

"Принять к производству заявление Центрального Банка Российской Федерации в лице Волго-Вятского главного управления (адрес: 603 008, г.Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д. 26) к акционерному обществу коммерческий банк «Ассоциация» (ИНН 5 253 004 326, ОГРН 1 025 200 000 352, адрес: 603 000, г.Н.Новгород, ул. М. Горького, д. 61) о признании несостоятельным (банкротом)», — говорится в определении суда.

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Напомним, иск о банкротстве был подан регулятором 5 августа 2019 года с претензиями на сумму чуть более 1,65 млн рублей. При этом лицензии банк лишился 29 июля 2019 года. В кредитно-финансовой организации, созданной в 1990 году, обнаружили финансовую «прореху» почти на 4 млрд рублей. Банк на дату, предшествующую отзыву лицензии, имел 32 оперофиса и одну оперкассу. В числе основных его акционеров с долей более 50% — два нижегородских завода. Выплаты клиентам «лопнувшей» «Ассоциации» начали с 8 августа.