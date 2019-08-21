Берлин, , 18:52 — REGNUM

Немецкий Commerzbank планирует закрытие филиалов после провала переговоров о слиянии с Deutsche Bank, 21 августа передает агентство Reuters.

По информации источников агентства, Commerzbank намерен закрыть не менее 200 из 1000 своих отделений. Закрытие отделений связывается с ростом популярности интернет-банкинга у конкурентов.

Commerzbank официально не подтверждает информацию о предстоящем закрытии филиалов.

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