Берлин, 21 августа 2019, 18:52 — REGNUM
Немецкий Commerzbank планирует закрытие филиалов после провала переговоров о слиянии с Deutsche Bank, 21 августа передает агентство Reuters.
По информации источников агентства, Commerzbank намерен закрыть не менее 200 из 1000 своих отделений. Закрытие отделений связывается с ростом популярности интернет-банкинга у конкурентов.
Commerzbank официально не подтверждает информацию о предстоящем закрытии филиалов.
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