Ханой, , 15:29 — REGNUM

Южнокорейский банк Shinhan Bank открыл несколько филиалов во Вьетнаме. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей банка.

По их словам, 15 августа представители дочернего предприятия Shinhan Bank Vietnam открыли филиалы в таких городах, как Дананг, Ханой, Хайфон и новом городе Бинг Донг.

Известно, что в этом году южнокорейская дочерняя компания открыла шесть филиалов на территории страны. В настоящее время под управлением банка Shinhan Bank Vietnam находится 36 филиалов.

По данным представителей банка, церемония открытия новых филиалов состоялась в пятизвездочном отеле Hilton Da Nang.

Известно, что на торжественном мероприятии присутствовали глава Shinhan Bank, посол Южной Кореи во Вьетнаме, представители Государственного банка Вьетнама и Народного комитета г. Дананга.