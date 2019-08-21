Нью-Йорк, США, , 17:20 — REGNUM

Уолл-стрит растет в ожидании публикации протокола июльского заседания ФРС США, 21 августа передает агентство Reuters.

На открытии торгов индекс Dow Jones вырос на 182,92 пункта (0,70%), до 26 145,36 пункта, индекс S&P 500 вырос на 21,53 пункта (0,74%), до 2922,04 пункта, индекс Nasdaq вырос на 68,51 пункта (0,86%), до 8017,07 пункта.

Федрезерв снижает базовую ставку, что должно оказать поддержку фондовому рынку Соединенных Штатов.

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