Нью-Йорк, США, , 23:36 — REGNUM

Фондовый рынок США закрылся в минусе, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о прекрасном состоянии американской экономики, 21 августа передаёт агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа

На закрытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 170,09 пункта (0,65%), до 25 965,70 пункта, индекс S&P 500 упал на 22,88 пункта (0,78%), до 2900,77 пункта, индекс Nasdaq упал на 54,25 пункта (0,68%), до 7948,56 пункта.

Американский рынок находится под давлением торговой войны США и Китая, которая наносит ущерб двум крупнейшим экономикам мира и может привести к глобальной рецессии.

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