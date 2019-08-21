Цхинвал, , 16:56 — REGNUM

21 августа правительство Южной Осетии одобрило проект, согласно которому руководящие работники и специалисты агропромышленного комплекса будут проходить профессиональную подготовку и переподготовку. Проект разработан разработан министерством сельского хозяйства Южной Осетии, сообщает ИА «Рес».

Как отметил министр сельского хозяйства Лев Пухаев, в настоящее время в повышении квалификации нуждаются специалисты кадры в области ветеринарии и зоотехнии. С этой целью будут ежегодно проводиться месячные курсы. «По окончании курсов слушателям, которые должны получить вторую специальность, будет выдаваться диплом по подготовке или переподготовке, а врачи-ветеринары, ветфельдшеры и зоотехники, уже имеющие имеют дипломы, будут получать сертификаты», — пояснил министр.