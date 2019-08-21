Сухум, , 16:03 — REGNUM

21 августа в кабинете министров Абхазии состоялась встреча с российской делегацией. На встрече обсуждались вопросы организации воздушного транспортного сообщения между Абхазией и Россией, сообщает АпсныПресс. восстановление «Сухума»

Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба Abh-n.ru

Руководитель инвестиционного проекта «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» Егор Соломатин отметил, что реконструкция аэропорта будет завершена не менее, чем через два года. В данный момент разрабатывается мастер-план, затем будет составлена проектно-сметная документация, после чего строители приступят к восстановлению здания и взлетной полосы.

Российская делегация также заявила о своей готовности принять граждан Абхазии на обучение авиационных специалистов. планирует исследовать состояние аэропорта.

Однако главным вопросом, который сторонам предстоит решить, остается обеспечение правового и экспертного сопровождения деятельности Сухумского аэропорта. «Именно для этого приехали российские коллеги, совместно с которыми мы будем заниматься этим вопросом», — отметил премьер-министр Валерия Бганба.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 июля Абхазия заявила о восстановлении международного статуса аэропорта «Сухум» и о возобновлении воздушных рейсов из республики. 30 июля МИД Грузии заявил, что Абхазия не восстановит международное авиасообщение. 6 августа вопрос о воздушном сообщении обсуждался на встрече президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом России Владимиром Путиным.

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