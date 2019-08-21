Москва, , 12:58 — REGNUM

Глобальные нефтяной рынок опирается на малейшие позитивные факты, чтобы естественным образом стабилизироваться. Снижение запасов нефти в США способствовали активным действиям участников рынка на товарно-сырьевом рынке в пользу открытия контрактов на покупку, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«С другой стороны, напряженность на Ближнем Востоке подтолкнула котировки вверх на фоне того, что Иран пытается обойти санкции США по экспорту нефти и переправляет ее танкерами в Сирию через Средиземное море. Тут важно понимать, что публикация данных от энергетических ведомств, напряженность на Ближнем Востоке и реакция спекулятивной составляющей на фьючерсном рынке носят временный характер», — пояснил эксперт.

По его мнению, базовый сценарий стабилизации глобального нефтяного рынка, заключающегося в сокращении добычи нефти странами ОПЕК постепенно утрачивает свою силу. Геополитический фон связанных с торговыми войнами сдерживает рост нефти и будет в буквальном смысле слова сводить к нулю все усилия ОПЕК. Согласно общей неопределенности ситуации в отношении торгового конфликта между США и Китаем напряжение будет сохранятся довольно долго.

Участники рынка 21 августа будут ориентироваться на важную публикацию данных по запасам нефти от Информационного агентства энергетики (EIA). Инвесторы ожидают, что запасы снизятся на — 1,889 млн баррелей и отличие от данной цифры в ту или иную сторону значительно повлияет на котировки.

«Если запасы сырой нефти в США снизятся, то цена нефти марки Brent может достигнуть $61,40 за баррель. В противном случае цены могут снизится до $58 за баррель. Для американской нефти марки WTI цифры могут быть $56,82 и $54,76 за баррель соответственно», — считает Гасанов.

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