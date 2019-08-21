Ашхабад, , 13:39 — REGNUM

Иностранные инвесторы из Евросоюза и Китая предложили построить в Туркмении завод по производству метанола из природного газа. Об этом пишет газета нефтегазового комплекса Туркмении.

Проектом строительства завода заинтересовались консорциум европейских компаний Edison Technologies, MMEC Mannesmann GmbH, Air Liquide Global E&C Solutions и компания SINOPEC Engineering Group из КНР.

Глава компании Edison Technologies Эдисон Касапоглу отметил, что в настоящее время на мировом рынке растет интерес к метанолу, так как это вещество всё чаще применяется в химической промышленности и энергетике.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 август в туристической зоне «Аваза» в Туркмении состоялся первый Каспийский экономический форум, в котором приняли участие представители правительство пяти прикаспийских государств.

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