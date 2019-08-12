Ашхабад, , 08:06 — REGNUM

Российские компании «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» интересуются разработкой месторождений в Туркмении, заявил 12 августа первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

«Интерес к освоению нефтегазовых месторождений в Туркмении проявили компании «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», — сказал он.

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По его словам, взаимодействие РФ и Туркмении в области энергетики является одной из важных сфер сотрудничества между двумя странами, при этом оно налажено как в двустороннем формате, так и в многостороннем формате на площадке СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что необходимость создания специализированной площадки для прямых контактов между правительствами, экономическими ведомствами и заинтересованными в работе на Каспии бизнес-структурами объективно назрела.

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