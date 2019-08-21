Ташкент, , 08:10 — REGNUM

По итогам июля 2019 года в обменных пунктах Узбекистана было продано $1,36 млрд, что на 34% больше, чем в среднем за первое полугодие. Об этом заявил глава Центробанка республики Мамаризо Нурмуратов, сообщает 21 августа издание «Подроюбно.uz».

По его мнению, спрос на иностранную валюту вырос за счет отмены льгот по таможенным выплатам с 1 октября 2019 года. Председатель Центробанка уточнил, что предприниматели стремятся резервировать импортируемое сырье и продукцию.

Нурмуратов добавил, что резкий рост спроса повлиял на падение курса национальной валюты. За первые 19 дней августа курс вырос с 8 714 до 9 129 сумов за один доллар США.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 августа 2019 года коммерческие банки в Узбекистане начали продажи иностранной валюты в наличной форме. В Центробанке заявили, что эта мера направлена на либерализацию валютного рынка.

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