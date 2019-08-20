Ташкент, , 09:04 — REGNUM

Коммерческие банки Узбекистана начали продажи иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты, сообщили 20 августа в пресс-службе Центрального банка республики.

Отмечается, что эта мера направлена на дальнейшую либерализацию валютного рынка. Курс покупки доллара в банках республики составил 9350 сумов, продажи — 9450 сумов.

В Центробанке уточнили, что рост стоимости валюты связан с отменой действующего диапазона курсовых валютных колебаний на межбанковских торговых сессиях для стабилизации курса.

Отметим, в июне 2019 год средний прирост курса доллара к национальной валюте Узбекистана составлял 15 сумов в неделю. С 16 июля еженедельное увеличение составило 40 сумов в неделю.

Читайте также: Малый бизнес в Узбекистане производит почти 60% ВВП