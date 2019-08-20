Лондон, , 17:48 — REGNUM

Мировые цены на нефть находятся в минусе на 1−1,5% по отношению к закрытию прошлой сессии, 20 августа передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть Brent потеряла в цене 64 цента (1,07%) и находится на отметке $59,10 за баррель. При этом ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг $60,20 за баррель.

Нефть WTI подешевела на 86 центов (1,53%), до $55,28 за баррель. Дневной диапазон марки составляет от $55,17 до $56,58 за баррель.

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