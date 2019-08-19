Лондон, , 17:39 — REGNUM

Нефть марки Brent проводит торги в плюсе, однако пока не может пробиться к «символической» отметке $60 за баррель, 19 августа передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 57 центов (0,97%), до $59,21 за баррель. Дневной диапазон марки — от $58,63 до $59,67 за баррель.

Нефть марки WTI выросла в цене на 66 центов (1,20%), до $55,47 за баррель. Минимальным значением сессии для WTI является $54,81 за баррель, максимальным — $56,02 за баррель.

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