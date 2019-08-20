Москва, , 12:36 — REGNUM

Рубль 20 августа умеренно корректируется после распродаж 19 августа. Доллар, который едва не коснулся отметки 67 руб. накануне, сегодня откатился в область 66,50 руб., которая оказала ему поддержку. С начала сессии рубль восстанавливается в пределах 0,15%, но понижательные риски в краткосрочной перспективе сохраняются, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Минувшая неделя была сложной для российской валюты, которая пала жертвой массового бегства от рисков, ударившего по активам развивающегося сегмента. Рывок в сторону отметки 67 руб. выглядел излишне агрессивным и по сути неоправданным, в связи с чем при сохранении спроса на рисковые активы в предстоящие дни можно рассчитывать на частичное восстановление российской валюты, в том числе за счет налогового периода», — пояснил эксперт.

Впрочем, до конца недели многое будет зависеть от сигналов со стороны ФРС — изначально в рамках завтрашнего протокола заседания ФРС и затем — выступления Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул 23 августа. Пробой уровня 67 руб. состоится, если недостаточно мягкая риторика Центробанка запустит новое ралли доллара по всему спектру рынка.

«При этом если давление будет умеренным, с первой попытки эта психологическая отметка вряд ли будет пройдена. Техническая картина для российской валюты несколько улучшится в случае падения пары ниже локальной зоны поддержки 66,50 руб.», — считает Николаев.

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