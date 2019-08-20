Москва, , 11:07 — REGNUM

Рубль 20 августа утром укрепляется. На его стороне локальный оптимизм мировых рынков, надеющихся на смягчение монетарных политик в развитых странах, а также на стороне рубля фактор налоговых выплат следующей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Вместе с тем высокой волатильностью ближайшие два дня торги отличаться не будут. Вероятно, инвесторы будут сохранять сдержанность до завтрашней публикации протоколов заседания ФРС, а также перед банковским симпозиумом в США, стартующим22 августа.

«В течение следующих двух дней, на отечественном валютном рынке стоит ожидать консолидации. Далее если новостной фон не изменится, в рамках текущего сценария роста пара доллар/рубль может достигнуть отметок 67 — 67,50 после чего не исключена коррекция», — считает эксперт.

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