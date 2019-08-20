Москва, , 11:43 — REGNUM

Сфера, в которой в первую очередь нужно развивать робототехнику, — это освоение космоса. В этом уверены 49% жителей России. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: В Тамбове хотят создать экороботов для мониторинга окружающей среды

Также важно развивать робототехнику в сфере опасных промышленных производств (44%), при ликвидации последствий ЧС (39%), медицинской диагностики (34%) и сельского хозяйства (27%).

Менее необходимы роботы в сферах управления общественным транспортом (7%), досуга и развлечений (4%) и образования (3%).

Опрос проведен 18 августа 2019 года. В опросе приняли участие граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало, по данным опроса, потерять свою занятость из-за роботизации не боится большинство граждан РФ.

Ранее на эту тмеу: Граждане РФ не боятся потерять работу из-за роботов