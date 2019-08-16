Тамбов, , 13:25 — REGNUM

Команды ведущих вузов и колледжей Тамбовской области получили задание проанализировать направления использования экороботов на территории региона и разработать соответствующие проекты, сообщает 16 августа пресс-служба Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ).

Накануне в вузе прошёл семинар-интенсив по экологической робототехнике, в котором приняли участие ведущие специалисты региона — представители вузов и колледжей. В ходе семинара они слушали лекции, смотрели демонстрационные приложения, пробовали самостоятельно собрать робоконструктор и пытались разработать элементарные программы для постановки задач экороботу.

По итогам мероприятия специалистам была поставлена задача разработать проекты роботов, которые смогут выполнять задачи в сфере мониторинга окружающей среды. Предполагается, что лучший проект будет определён на конкурсе «ПротоМастер», организованном Ассоциацией «Объединенный университет имени В.И. Вернадского» на базе ТГТУ и при поддержке Фонда президентских грантов.

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