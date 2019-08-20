Нур-Султан, , 10:50 — REGNUM

Страны Туркестана планируют создать единую систему дистрибуции товаров, которая позволит снять все барьеры на границе. Об этом заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, сообщает 20 августа агентство «Казинформ».

По его словам, региональные поставщики могут создать единый пул распределительных центров, на базе которого будет создан единый пул производителей стран Туркестана для дальнейшего экспорта в Россию. Султанов отметил, что система позволит минимизировать потерю качества транспортируемых продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли и интеграции Казахстана было создано 17 июня 2019 года указом президента республики Касым-Жомарт Токаева. Новому ведомству были переданы отдельные функции министерства национальной экономики и министерства индустрии и инфраструктурного развития.

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