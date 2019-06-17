Понедельник, 17 Июня 2019 года
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В Казахстане создано министерство торговли и интеграции

Политика

Новому министерству будет передана часть функций министерства национальной экономики, министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также МИД

Нур-Султан, 17 июня 2019, 14:15 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании министерства торговли и интеграции. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе главы государства.

Министерству торговли и интеграции передаются функции министерства национальной экономики в области формирования и реализации внутренней и внешней торговой политики, а также международной экономической интеграции и защиты прав потребителей.

Кроме того, новому министерству будут переданы функции в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, которые ранее принадлежали министерству индустрии и инфраструктурного развития. МИД Казахстана передаст новому министерству функции по координации деятельности в сфере продвижения экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня комитет Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрил кандидатуру Бахыта Султанова для назначения на должность министра торговли и интеграции республики. Позднее глава государства подписал указ о назначении.

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Политическая жизнь Казахстана
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