Ташкент, , 21:33 — REGNUM

Узбекский малый бизнес производит почти 60 процентов валового внутреннего продукта, треть промышленной продукции, 98 процентов сельскохозяйственной продукции, а также обеспечивает половину инвестиций.

Рынок в Ташкент (cc) Chris Price

Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященном развитию малого бизнеса.

«Во многих областях на долю малого бизнеса приходятся от 70 до 90 процентов экспорта. В течение шести месяцев нынешнего года число субъектов предпринимательства выросло на 60 тысяч», говорилось на совещании.

Отмечалось, что во всех регионах страны налажена деятельность приемных премьер-министра для рассмотрения обращений предпринимателей.

«При Кабинете министров создан Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности, которому выделено 200 миллиардов сумов (один доллар — 8600 сумов) и 50 миллионов долларов», отмечалось на совещании.