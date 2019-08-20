Нью-Йорк, США, , 08:36 — REGNUM

Жители России ради поддержания привычного уровня трат начали активно тратить свои накопления и брать кредиты, сообщает Bloomberg.

Кредиты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пишет агентство, это происходит из-за падения реальных располагаемых доходов населения (доходов за вычетом обязательных расходов с поправкой на инфляцию).

Согласно данным Счетной палаты, на которое ссылается агентство, по итогам первых шести месяцев 2019 года реальные располагаемые доходы населения страны снизились на 1,3%.

Читайте также: Завтра будет хуже, чем вчера: граждане РФ впали в экономический пессимизм

При этом, пишет Bloomberg, такая тенденция наблюдается уже пять лет. Это, как и низкий потребительский спрос, приводит к снижению роста валового внутреннего продукта России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты. Число граждан с открытыми кредитами за два года снизилось на 6% (в 2017 году — 57%). Чаще долги по кредитам имеют молодые люди от 25 до 34 лет (72%), от 35 до 44 лет (63%) и жители сёл (56%).

Читайте также: Каждый десятый заёмщик выплачивает по кредиту 50% от дохода семьи