История вопроса

Работодатель несёт ответственность за своевременную выплату заработной платы. В России порядок её выплаты регламентирует Трудовой кодекс, который обязывает выплачивать зарплату каждые полмесяца. За нарушение сроков предусмотрена ответственность, в том числе административная. Работник в случае задержки зарплаты имеет право на компенсацию в виде процентов, которые рассчитывают от суммы фактически не выплаченных денег.