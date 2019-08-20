Магадан, Магаданская область, 20 августа 2019, 08:31 — REGNUM
Колыма в августе незначительно увеличила общее количество долгов по заработной плате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Якутии не снижаются, а увеличиваются долги по заработной плате
По опубликованным данным Росстата, совокупный долг предприятий и организаций Магаданской области на 1 августа 2019 года был 109,8 процентов в сравнении с 1 июля. Общий долг по зарплате составил 13,2 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, Росстат обнародовал цифры по долгам регионов РФ.