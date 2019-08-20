Якутск, , 08:15 — REGNUM

Якутия за август увеличила общее количество долгов по заработной плате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Росстата, совокупный долг предприятий и организаций республики, не являющихся субъектами малого предпринимательства, на 1 августа 2019 года был 167,6% от данных на 1 июля. Общий долг по зарплате составил 43,7 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росстат зафиксировал рост заработной платы в регионах страны. В ЕАО больших долгов по выплате заработной платы нет.