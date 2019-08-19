Москва, , 16:30 — REGNUM

Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года сократилась на 7,2%, а по сравнению с июлем 2018 года — выросла на 3,5%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

За период с января по июль текущего года реальная заработная плата выросла на 2,1% в годовом выражении.

По оценке ведомства, среднемесячная номинальная заработная плата в июле составила 45 900 рублей, что на 8,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Реальные располагаемые денежные доходы населения за период с начала 2019 года сократились на 1,3% в годовом выражении.