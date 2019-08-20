Биробиджан, , 07:38 — REGNUM

Еврейская автономная область в августе показала снижение уровня долгов по заработной плате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Росстата, совокупный долг предприятий и организаций Еврейской области, не являющихся субъектами малого предпринимательства, 1 августа 2019 года составил 79,9% от показателя прошлого периода — 1 июля 2019 года. В денежном выражении долг составил 11,1 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным, опубликованным Росстатом, за прошедший месяц в России наблюдается рост заработной платы, который составил 3,5%.