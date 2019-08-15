Минск, , 14:14 — REGNUM

«Объем ВВП в текущих ценах составил 72,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню января — июля 2018 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе — июле 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107%», — сообщил Национальный статистический комитет Белоруссии по итогам первой оценки валового внутреннего продукта за январь — июль 2019 года.

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Напомним, что за I полугодие белорусский экспорт упал на 2,8%, вследствие чего с $430,3 млн до $309,8 млн сократилось сальдо внешней торговли товарами и услугами. При этом отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло до $2,728 млрд, сообщал Белстат.