Москва, , 14:04 — REGNUM

В настоящее время вся загрязнённая хлорорганикой нефть, которая поступала в трубопровод «Дружба», находится на территории России. Об этом заявил глава компании «Транснефть» Николай Токарев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Все острые последствия купированы. Нефть, которая являлась некондиционной, сегодня находится на территории России, значительная её часть, и принимаются все необходимые меры по нормализации её качества», — уточнил Токарев.

По его словам, на всех направлениях поставок — Германия, Польша, Чехия. Словакия, Венгрия, Украина и Белоруссия — перекачивается качественное сырье.

Сейчас продолжается урегулирование вопроса об объеме компенсаций пострадавшим сторонам совместно с Минэнерго и вице-премьером Дмитрием Козаком.

Как сообщало ИА REGNUM, о резком ухудшении качества российской экспортной нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба», объявили в Белоруссии 19 апреля 2019 г. По этой причине Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, Украину и страны Прибалтики. Позднее выяснилось, что черное золото было загрязнено умышленно на терминале в Самарской области для сокрытия хищений.

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