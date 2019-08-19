Симферополь, , 11:15 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года исполнение расходов по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя находится на низком уровне. Об этом 19 августа сообщили в Счетной палате РФ.

«Исполнение расходов по пяти госпрограммам на уровне менее 25% и ниже уровня за аналогичный период 2018 года», — отметили в СП РФ.

По данным специалистов, в аналогичный период прошлого года уровень исполнения расходов по итогам первого полугодия был на уровне 31%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о том, что в 2019 году в республике будет введено в эксплуатацию 44 новых объекта, построенных в рамках реализации федеральной целевой программы развития полуострова.

Подробнее: Власти Крыма пообещали Медведеву сдать в 2019 году 44 объекта ФЦП