Севастополь, , 16:08 — REGNUM

В 2019 году в Крыму будет введено в эксплуатацию 44 новых объекта, построенных в рамках реализации федеральной целевой программы развития полуострова, в том числе один — из лучших высокотехнологичных медцентров в стране. Об этом 29 июля на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым в Севастополе сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

«Общий объем программы в этом году в Республике Крым — 222 мероприятия, включая проектирование объектов капстроительства, водоснабжения и дорог… Будет введено 44 объекта в эксплуатацию, в частности, Крымская клиническая больница на 760 койко-мест», — отметил глава РК.

По его словам, объём финансирования в рамках ФЦП в 2019 году составляет 72 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года правительство РФ продлило федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» до 2022 года, увеличив её финансирование в общей сложности на 56,6 млрд рублей, добавив 88 новых объектов.

Подробнее: Программа развития Крыма и Севастополя продлена до 2022 года