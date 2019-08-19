Лондон, , 05:22 — REGNUM

Мировые нефтяные цены поднялись на 1% с начала торгов и продолжают расти, 19 августа передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель. Нефть WTI поднялась на 54 цента (0,99%), до $55,35 за баррель.

Нефтяной рынок отреагировал на атаку беспилотников йеменских хуситов на объекты Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии 17 августа.

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