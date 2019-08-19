Москва, , 07:07 — REGNUM

Торги на Мосбирже открылись 16 августа снижением по рублевым парам на фоне подорожавшей нефти на торгах в Азии. На американской сессии со снижением нефтяных котировок рубль растерял всю дневную прибыль. Цены на нефть отреагировали падением ежемесячной отчет ОПЕК, указавшего на слабый спрос на черное золото из-за замедления экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Торги по российской валюте закрылись ослаблением к иностранным валютам. Она подешевела к доллару США на 0,7%, до 66,52 руб., к евро — на 0,48%, до 73,75 руб., к фунту — на 0,89%, до 80,74 руб.

Ослабление рубля было сдержано ростом индекса государственных облигаций России и начавшимся налоговым периодом. 16 августа индекс RGBI вырос на 0,10%, до 143,14. Пик аналоговый платежей придется на 26 августа (НДПИ, НДС, акцизы).

Рубль остается уязвимым из-за заявлений китайской и американской сторон по теме торговых переговоров, а также динамики цен на нефть. Сегодня, 19 августа, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 1,28%, до 59,28. Можно уже точно сказать, что на открытии торгов Мосбиржи рублевые пары снизятся примерно на 40 копеек.

Для пары доллар/рубль поддержка находится на уровне 65,85 руб. Она сейчас выступает в качестве точки баланса, пока рынок ожидает новых переговоров между США и Китаем. Если поддержка не устоит, пара доллар/рубль снизится к другой поддержке 65,00 руб. Разнонаправленные ценовые колебания сохранятся до конца недели.

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