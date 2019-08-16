Москва, , 15:42 — REGNUM

Российская валюта 15 августа закрылась снижением по отношению к американскому доллару, столкнувшись с сопротивлением в районе цены 66,38. На мировые рынки возвращается нервозность, которая связана уже не столько с зашедшими в тупик торговыми переговорами США И Китая, сколько с возможным началом экономической рецессии в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

Возможная рецессия выражается в перевернутой кривой доходности по казначейским гособлигациям Америки. Доходность десятилетних трежерис по состоянию на четверг составляет 1,75%. Доходность трёхмесячных казначейских облигаций составляет 2,05%.

«На данных волнениях видно, как снижаются сырьевые валюты вслед за снижающимися котировками нефти марки Brent, которая 16 августа с утра торгуется небольшим ростом на отметке в $58,26», — отметил эксперт.

Рубль остается чувствителен к движениям на нефтяных рынках, плюс возможное снижение процентных ставок ЦБ РФ вслед за другими центральными банками, охлаждает интерес керри-трейдеров.

«16 августа Россия опубликует данные по ценам производителей, и, судя по замедляющейся инфляции, показатели могут выйти хуже предыдущих значений. При слабости российской валюты, котировки пары USD/RUB могут достигнуть отметки в 67,00, обновив максимум 66,38. В противном случае ожидается коррекция до локальной поддержки в 65,41 руб./доллар», — предполагает Хоменко.

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