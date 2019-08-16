Буэнос-Айрес, , 22:37 — REGNUM

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с уровня «B» до «CCC» после падения финансового рынка страны на фоне результатов президентских праймериз. Об этом говорится в распространённом 16 августа пресс-релизе агентства.

В комментарии аналитиков Fitch отмечается, что понижение рейтинга страны обусловлено «высокой неопределённостью в политике, которая возникла после праймериз 11 августа», и ожидаемым в связи с этим ухудшением макроэкономической ситуации, а также возросшей вероятностью суверенного дефолта Аргентины.

Напомним, в Аргентине в октябре должны состояться президентские выборы. На праймериз, которые прошли в минувшее воскресенье, 11 августа, левый кандидат Альберто Фернандес обошёл действующего президента Маурисио Макри более чем на 15% голосов.

После оглашения результатов праймериз курс национальной валюты упал на 30%, а индекс аргентинской фондовой биржи Merval обрушился почти на 40%, что стало одним и самых серьёзных падений в истории страны.

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