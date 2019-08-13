Москва, , 16:57 — REGNUM

Падение национальной валюты и фондового рынка Аргентины после поражения на праймериз действующего президента страны Маурисио Макри связано с тем, что инвесторов не привлекает позиция одержавшего победу левого кандидата в президенты Альберто Фернандеса. Такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

«Дело в том, что победившие на праймериз Альберто Фернандес и Кристина Киршнер придерживаются в экономическом смысле позиции прямо противоположной тому, что предлагал Маурисио Макри: сильное участие государства в экономике, жёсткий валютный контроль и контроль за всеми действиями в области экономики. Подобная позиция и отпугнула инвесторов», — отметил эксперт.

Он добавил, Кристина Киршнер уже воплощала подобные взгляды на экономику в период своего президентства, что шло вразрез с доминирующей в мире доктриной «свободного рынка», которая «не принесла тогда никаких прорывных результатов, в том числе и в Аргентине».

«Макри в своей президентской кампании предлагал либерализовать экономику. Некоторые ожидали, что рыночные силы принесут в страну если не процветание, то хотя бы просто повысят стандарты жизни. Но в результате в стране инфляция достигала 55−70%. С ней боролись повышенной учётной ставкой местного ЦБ, которую держали на уровне 60−70% годовых. На этом фоне политика президента Макри потерпела фиаско», — констатировал Беляев.

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Эксперт обратил внимание, что крах финансового рынка Аргентины затронул такие валюты, как турецкая лира и южноафриканский рант. Обеспокоенность испытывает и Бразилия, власти которой опасаются потока беженцев из соседней страны на фоне кризиса.

«Теория чикагской школы экономики, предполагающая, что налаживание финансовых потоков автоматически улучшает ситуацию в производственной сфере, работала в те времена, когда экономики развитых стран пребывали в более-менее уравновешенном состоянии. Однако сейчас мы находимся в совершенно ином мире, где непосредственная связь между финансовыми потоками и материальной сферой нарушена», — подчеркнул Беляев.

По его мнению, именно это стало причиной того, что мягкие финансовые рычаги, которыми пыталось выправить ситуацию в Аргентине правительство Макри, не работали.

«Необходимо применять более существенное, материальное воздействие. Мы видим, что в Китае, Южной Корее, где подобный подход был применён, был достигнут больший успех, чем в державах, тяготевших к монетаризму», — заключил эксперт.

Как передавало ИА REGNUM, президентские выборы должны состояться в Аргентине в октябре текущего года. На праймериз 11 августа Маурисио Макри проиграл Альберто Фернандесу — левый кандидат обошёл действующего президента на 15,5% голосов.

После этого индекс Аргентинской фондовой биржи Merval обрушился на 37,93%, что стало одним и самых серьёзных падений в истории страны. Курс национальной валюты страны — песо — упал на 30%.

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