Москва, , 13:01 — REGNUM

Рубль стабилизировался после «американских горок» 15 августа и даже слегка прибавляет в весе на торгах 16 августа. Вчера доллар в моменте касался полугодовых максимумов в районе 66,50 руб. и теперь плавно опускается под отметку 66 руб. Бегство от рисков угасло, что вкупе с восстановлением котировок нефти ослабило давление на валюту российскую, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Текущая динамика напоминает скорее затишье перед возможной новой бурей, нежели предпосылки для улучшения динамики активов развивающегося сегмента в целом и рубля в частности.

Ситуация на международной арене остается напряженной — вместо прогресса в отношениях между США и Китаем наблюдается дальнейшая эскалация конфликта, что бьет по рисковым активам и нефтяным ценам. Дополнительное давление «россиянин» ощутил со стороны доллара, который укрепил позиции при неожиданно сильном отчете по американским розничным продажам», — пояснил эксперт.

На предстоящей неделе влияние факторов давления на российскую валюту может несколько сгладить налоговый период. Но это не значит, что рубль будет расти, если внешний фон не улучшится, тем более что на рынке нефти не наблюдается признаков устойчивого развития импульса восстановления из-за усиливающихся опасений рецессии на фоне наращивания активности на сланцевых месторождениях США.

«В краткосрочной перспективе доллар/рубль, вероятно, будет осциллировать вокруг отметки 66 руб., с более скромной амплитудой колебаний в сравнении со вчерашней динамикой», — считает эксперт.

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