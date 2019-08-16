Таллин, , 13:20 — REGNUM

Белорусская электроэнергия от АЭС может попасть и быть использована на территории Эстонии. Как сообщает национальный вещатель err. ee, об этом заявил эстонский вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.

По словам Татара, учитывая структуру рынка прибалтийского региона, невозможно точно определить, откуда именно пришла электроэнергия. Вице канцлер считает, что строящаяся АЭС в белорусском городе Островец тесно связана с системой прибалтийских республик, поэтому велика вероятность, что на рынок попадет произведённое на станции электричество.

Как рассказал Татар, для Эстонии не была направлена никакая официальная просьба со стороны Литвы о бойкоте использования данной электроэнергии, но на уровне чиновников обмен информацией состоялся. Он также отметил, что подобные решения — компетенция Еврокомиссии.

В случае если Латвия все же откроет свою границу для закупки белорусской электроэнергии, то Эстония будет готова покупать ее при одном условии.

«Если это произойдет, то мы хотим, чтобы была установлена плата для компенсации расходов, возникающих в связи с использованием этой сети. Насколько известно, правительство Латвии готово ввести такую плату», — рассказал эстонский вице-канцлер по вопросам энергетики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийский оператор распределительных сетей, компания AST официально утвердил решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. Решение утверждено правительством Латвии — электроэнергию с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена.

В Литве уже отреагировали на решение, считая, что Латвия далее будет перепродавать эту электроэнергию в том числе и в Литву, в обход закона, запрещающего попадание в Литву электроэнергии с БелАЭС, поскольку формально это электричество будет уже латвийским и свободно попадать на единую биржу Прибалтики. Сожаление в связи с решением Латвии уже выразил президент Литвы Гитанас Науседа, а некоторые политики предложили немедленно начать ремонт Игналинской подстанции в Литве, чтобы не допустить покупку электроэнергию Латвией у Белоруссии.