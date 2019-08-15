Рига, , 11:57 — REGNUM

Национальное решение Литвы о прекращении закупки недостающей электроэнергии у Белоруссии после запуска БелАЭС негативно повлияет на Латвию и Эстонию. Подробно об этом рассказал замгоссекретаря латвийского министерства экономики Дзинтарс Каулиньш, сообщает новостной портал delfi. lv

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По словам Каулиньша, последствием данного решения станет снижение объема электроэнергии в регионе и рост цены на нее как минимум на 5%, в случае если не будет открыта другая граница для закупки дополнительной электроэнергии.

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Вторым негативным последствием, по мнению представителя латвийского министерства, может стать обострение отношение с восточными соседями — Россией или Белоруссией. Как результат, это может усложнить запланированный процесс синхронизации прибалтийских ЛЭП с европейскими. После 2025 года закупка электроэнергии будет проходит через биржу Nord Pool, и как отметил Каулиньш, «нельзя прогнозировать, откуда именно будет поступать электроэнергия».

Замгоссекретаря также рассказал, что Латвией были проведены консультации с Литвой, Эстонией и Еврокомиссией перед тем, как утвердить решение о закупке электроэнергии из третьих стран. Однако, именно с Литвой договориться не удалось.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийский оператор распределительных сетей, компания AST официально утвердило решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. Решение утверждено правительством Латвии — электроэнергию с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена.

В Литве уже отреагировали на решение, считая, что Латвия далее будет перепродавать эту электроэнергию в том числе и в Литву, в обход закона, запрещающего попадание в Литву электроэнергии с БелАЭС, поскольку формально это электричество будет уже латвийским и свободно попадать на единую биржу Прибалтики. Сожаление в связи с решением Латвии уже выразил президент Литвы Гитанас Науседа, а некоторые политики предложили немедленно начать ремонт Игналинской подстанции в Литве, чтобы не допустить покупку электроэнергию Латвией у Белоруссии.