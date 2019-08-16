Москва, , 10:02 — REGNUM

Российская валюта 15 августа несколько восстановила свои позиции после резкого ослабления днем ранее. Курс доллара снизился к уровню 66,07 руб., а евро опустился более заметно к отметке 73,41 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Сегодня, 16 августа, в ходе азиатской сессии наблюдается увеличение тяги к риску, что может еще больше поддержать российский рубль», — полагает эксперт.

Североморская нефть марки Brent прибавила с начала дня около 60 центов, что также благоприятно для рубля. Вероятно, что и начало налогового периода в РФ будет способствовать спросу на рубли для уплаты обязательных платежей.

«Таким образом в начале торгов на Московской бирже курс доллара может опуститься ниже уровня 66 руб., а евро на фоне слабости против доллара США на международном валютном рынке Forex попытается продвинуться к отметке 73 руб.», — считает Егоров.

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