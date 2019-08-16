Воронеж, , 11:42 — REGNUM

По итогам января-июля 2019 года объём вторичного авторынка легковых машин в Воронеже составил 19 033 единицы, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Об этом 16 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самое большое количество продаж подержанных автомобилей за отчётный период в Воронеже пришлось на отечественную марку Lada — 23,5% всех продаж на вторичном авторынке.

Вторую строчку занимают подержанные машины немецкого бренда Volkswagen с долей 5,8%. Тройку лидеров замыкают южнокорейские модели компании KIA. Они занимают 5,7% воронежского вторичного рынка. Четвёртое место по объёму вторичного авторынка делят между собой бренды Nissan, Hyundai и Ford. Их результат — 5,3%.

Всего на первые шесть брендов приходится 50,9% всех перепродаж в Воронеже.

Напомним, в июле 2019 года самой продаваемой легковой машиной на вторичном авторынке в России стала модель американской компании Ford Focus. Всего за месяц в стране было продано 12 500 единиц данной модели.

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