Москва, , 08:08 — REGNUM

Эксперты оценили разрешение китайских властей на экспорт автомобилей с пробегом в Россию. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, по мнению руководителя проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константина Авакяна, бояться большого наплыва поддержанных автомобилей из Поднебесной не стоит, поскольку их количество первое время не будет превышать нескольких сотен. Связано это с таможенными барьерами, а также с необходимостью оснащать китайские автомобили системой ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, ввоз будет ограничивать повышенный утилизационный сбор на иномарки с пробегом, а также несоответствие техническим и экологическим стандартам.

Эксперты также отмечают, что у китайской стороны могут возникнуть проблемы с реализацией, поскольку им нужно будет наладить каналы для сбыта. Это могут быть интернет-аукционы или автосалоны, которые и сейчас реализуют подержанные автомобили.

По словам члена совета директоров ГК «ДОЛАВТО» Сергея Климова, популярность китайских авто с пробегом на российском рынке будет обусловлена только их стоимостью. Он считает, что это должна быть программа утилизации подержанных машин в Россию, и без финансовой поддержки правительства Китая это осуществить нельзя.

Напомним, власти Китая одобрили экспорт подержанных машин в такие страны, как Камбоджа, Нигерия, Мьянма и Россия.

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