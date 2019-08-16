Санкт-Петербург, , 08:39 — REGNUM

В июле в Санкт-Петербурге объем рынка новых машин составил 9,2 тыс. штук, что на 7% больше, чем в июле 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наиболее покупаемой моделью на рынке Петербурга в июне оказался седан Hyundai Solaris. Его купили 436 местных жителей. Это на 4% больше, чем в 2018 году.

Второе место по популярности среди петербуржцев занимает KIA Rio, обладателями которого стали 406 автолюбителей. Таким образом, модель продемонстрировала незначительный рост в 1% по сравнению с июнем прошлого года. Тройку лидеров замыкает немецкий седан Volkswagen Polo. За месяц авто приобрели 380 покупателей, что на 15% меньше, чем в прошлом году.

Четвёртое и пятое места занимают кроссоверы Hyundai Creta (359 ед.) и Volkswagen Tiguan (354 ед.) соответственно.

Далее в рейтинге расположились: Mitsubishi Outlander (334 ед.), Lada Vesta (324 ед.), KIA Sportage (273 ед.), Lada Largus (229 ед.) и KIA Optima (212 ед.).

Напомним, по итогам первых шести месяцев 2019 года автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге произвели 189 200 легковых автомобилей, что на 3% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

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