Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM

По итогам шести месяцев 2019 года автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге произвели 189 200 легковых автомобилей, что на 3% больше, чем было выпущено за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

В июне 2019 года выпуск машин в Петербурге остался на уровне июня 2018 года — 30 900 единиц.

По итогам января-июня 2019 года самый высокий рост производства был на предприятии Toyota — 16%. А лидером по количеству выпущенных машин в Северной столице стал завод Hyundai. Объём выпущенных автомобилей корейского бренда в общем объеме производства составил 66%.

«На фоне падения спроса на новые автомобили в России общий результат петербургских автозаводов за первое полугодие выглядит успешным», — отметил гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Он добавил, что на серьезный рост спроса среди автолюбителей в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Напомним, доля петербургских автозаводов по отношению к общероссийскому объёму производства машин в первом полугодии 2019 года составила 24,1%. Год назад этот показатель был равен 23,8%.

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