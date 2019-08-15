Москва, , 15:51 — REGNUM

Обстановка на валютных рынках накаляется, всё дело в том, что тема возможных последствий для мировой экономики и в первую очередь тема последствий внешнеторговой войны между США и КНР почти окончательно пытается занять умы глобальных инвесторов, приводя рынки в хаотичное беснование — то рынки стремительно растут, то на них глобальным цунами наваливается приступы паники, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Рубль © ИА REGNUM

«Причём приступы паники касаются практически всех рынков и финансовых инструментов, включая и товарно-сырьевой рынок, где стоимость чёрного золота на этой неделе колеблется крайне эмоционально, глядя на глобальный фондовый рынок. Причины для этого есть, и они достаточно веские, чтобы их игнорировать», — отметил эксперт.

Страх глобальной мировой рецессии, которая может начаться в Америке в следствии внешнеторговой и валютных войн США с КНР, толкает мировой рынок капитала к истеричным колебаниям разнонаправленного характера, а следом за ним и весь мировой инвестиционный мир обсуждает перспективы нового возможного мирового кризиса, который может реально всех нас постичь.

«Для курса российского рубля будет очень хорошим результатом если он останется ниже уровня в 67 руб./доллар. Ведь всплеск бегства из рисковых активов может реально толкнуть курс российского рубля выше отметок 67,76 руб./доллар. и тогда уровень на отметках в 68,86 — 69,50 станут для курса российского рубля практически основным рубежом.

Если вести речь про курс единой европейской валюты по отношению к российскому рублю, то необходимо отталкиваться от курса доллара США на международном валютном рынке, его динамика будет основным триггером для большинства мировых валют. Есть реальные шансы увидеть рост курса евро по отношению к российскому рублю существенно выше, чем уровень 74,50», — полагает Блинов.

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