Москва, , 12:15 — REGNUM

После агрессивного бегства от рисков, спровоцированного инверсией кривой доходности облигаций США и слабой статистикой из Китая и Германии, рисковые активы предпринимают попытки отскока, а вместе с ними и российские рынки, включая рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Впрочем доллар, который накануне «проколол» отметку 66 руб. впервые с марта, после утреннего отката продолжает восходящее движение, усугубляя перспективы российской валюты.

«В России 15 августа стартует налоговый период, но на первоначальной стадии он не оказывает значимого влияния на рубль, да и сложившаяся на мировых рынках обстановка не позволяет говорить о росте привлекательности активов развивающегося сегмента в целом», — полагает эксперт.

Более того, рынок нефти продолжает проявлять уязвимость, причем котировки падают в основном из-за внешних раздражителей, тогда как отраслевые сигналы в виде роста запасов в США добавляют негатива. Это дополнительно давит на российскую валюту, особенно в условиях устойчивости доллара.

«Сложившееся с утра хрупкое равновесие на торговых площадках может в любой момент снова смениться уклонением от рисков в пользу защитных доллара, иены и золота. Таким образом, угроза повторного тестирования уровня 66 руб. сохраняется, а в случае пробоя этого рубежа доллар нацелится на область 66,20 руб.

В ближайшей перспективе на динамику пары повлияет отчет по американским розничным продажам. Если показатели не оправдают ожиданий, у рубля будет шанс на частичную реабилитацию», — считает Николаев.

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