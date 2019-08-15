Москва, , 09:48 — REGNUM

На финансовые рынки обрушилась новая волна «бегства от рисков». Вышедшие 14 августа слабые июльские данные о низких темпах розничных продажах, инвестициях и промпроизводстве в Китае проявились как последствия «торговых войн», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Это усилило тревогу инвесторов относительно глобального замедления экономики. Ширящиеся протесты против политики Китая в Гонконге — одном из финансовых центров мира — лишь увеличивают напряженность и пессимизм», — отметил эксперт.

В таких условиях резко снижается спрос на рисковые активы, которые могут пострадать при экономических катаклизмах, в частности, нефть и рубль. Поэтому котировки нефти Brent с высоты $61,50 ушли вновь к $59,30.

Этому способствовало и неожиданное увеличение запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей при прогнозе их сокращения на 2,8 млн барр. А доллар к рублю резко подскочил за день с уровня 64,90 руб. выше 66 руб. впервые за пять месяцев.

«При этом есть признаки того, что панические распродажи могут приостановиться 15 августа, отыграв эмоциональное настроение уже снизившимися накануне ценами. Нефть перестала падать, отскочив вверх от $59.

Китайские фондовые индексы — индикаторы «азиатских страхов» — также приподнимаются утром 15 августа на 0,2%. Такая ситуация, вероятно, остановит и ослабление рубля. Поэтому наиболее вероятный диапазон пары доллар/рубль на четверг — 65,70 — 66,30 руб./доллар», — считает Гойхман.

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