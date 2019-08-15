Москва, , 11:37 — REGNUM

Немецкий автопроизводитель Volkswagen завершил продажи седана Polo GT в России. Об этом сообщает издание Wroom.ru.

Турбированный седан в специсполнении GT отличался от обычных модификаций спойлером на крыше багажника, бамперами, радиаторной решёткой, модернизированным рулевым колесом и оригинальной обивкой кресел.

Кроме того, российские дилеры больше не продают Volkswagen Polo в комплектации Highline, в которую входят: обогрев лобового стекла, сигнализация и противотуманные фары. Эти опции теперь доступны за дополнительную плату.

Напомним, Volkswagen Polo является одним из самых популярных автомобилей на рынке России. С января по июль 2019 года дилеры реализовали 32 401 единицу данной модели.

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