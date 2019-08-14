Берлин, , 09:38 — REGNUM

Немецкий автопроизводитель представит в сентябре 2019 года на автомобильном салоне во Франкфурте новый T-Roc в кузове кабриолет. Об этом 14 августа сообщает портал 32cars.ru.

Немецкие специалисты кардинально поменяли конструкцию и кузов машины. Колесная база авто стала на 37 мм длиннее, чем у базовой версии T-Roc, а длина увеличилась на 34 мм. Также, Volkswagen T-Roc Cabriolet имеет усиление в боковых панелях, днище, дверях, поперечинах и раме ветрового стекла. Это компенсирует отсутствие у автомобиля крыши.

Под капотом новинки расположен 113-сильный 1,0-литровый бензиновый мотор V3, который агрегатируется с 6-скоростной КПП.

Кроме того, есть версия авто с 148-сильным 1,5-литровым бензиновым двигателем V4. Он работает с 7-скоростным «автоматом».

Напомним, с 16 августа 2019 года Volkswagen отзывает в Китае 4605 автомобилей Audi A4L в связи с риском утечки топлива. Под отзыв попадают машины, произведенные с 28 апреля 2016 года по 20 сентября 2018 года.

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