Москва, , 07:11 — REGNUM

Торги по рублёвым парам 14 августа завершились значительным ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,67%, до 66,01 руб., евро/рубль — на 1,41%, до 73,56 руб., фунт/рубль — на 1,78%, до 79,63 руб. В ходе вчерашних торгов доллар и евро отыграли потери, которые они понесли после появления новостей о переносе срока введения пошлин на ввоз в США китайских товаров, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Основными факторами ослабления рубля стали бегство из рисковых активов на фоне слабой макроэкономической статистики из Китая, а также падения цен на нефть. Данные по розничным продажам и промпроизводству оказались хуже прогнозных и предыдущих значений.

Единая валюта ослабла не только против доллара, но также против фунта и франка. Германия опубликовала ВВП за II квартал и инвесторы, опираясь на них, заговорили об угрозе наступления рецессии. А Германия является локомотив для ЕС. На американской сессии на фоне снижения доходности американских облигаций на рынке появилось беспокойство по поводу возможной рецессии в Штатах.

На всех этих событиях золото, франк и йена подорожали, юань, рубль и нефть подешевели. Пара доллар/рубль повышалась до отметки 66,11 руб. Но, несмотря падение фондовых индексов, включая индекс РТС, индекс RGBI закрылся в плюсе.

Сегодня, 15 августа, нефть сорта Brent торгуется по $59,12 (+0,14%). Так как на торгах в Азии защитные активы корректируются, то можно предположить, что на торгах в Азии рублевые пары откроются небольшим снижением.

Пара доллар/рубль достигла отметки 66 руб., но при этом покупатели не смогли пройти динамическое сопротивление, которое ежедневно повышается на 15 коп. Это связано с тем, что с 5 августа по доллару боковой коридор имеет повышательный наклон. После резких колебаний стоит ожидать коррекционного движения. Поддержка по доллару 65,60 руб.

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