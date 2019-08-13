Москва, , 08:22 — REGNUM

В Москве по программе реновации до конца 2019 года достроят семь жилых домов, сообщили в Стройкомплексе.

. Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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С начала года уже сданы в эксплуатацию семь домов по реновации площадью более 166 тыс. кв. метров. По итогам 2019 года будет введено 14 домов площадью более 250 тыс. кв. метров.

По словам главы Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, всего по программе реновации сдано в эксплуатацию 46 домов, ещё 120 строятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве каждая пятая семья, участвующая в программе реновации, допускает возможность докупить дополнительные жилые метры, прибегнув к ипотеке.

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